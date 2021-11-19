Контррозвідка затримала ексватажка “спецпідрозділу МДБ ЛНР”, який захоплював Луганський аеропорт

Контррозвідники СБУ звітують, що затримали на Луганщині колишнього бойовика так званого “МДБ ЛНР”, який перебував у розшуку за участь в незаконних збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це спецслужба повідомила у п’ятницю, 19 листопада.
Відомо, що мешканець Луганська на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в “окремій бригаді спецпризначення “Одеса” так званого “МДБ ЛНР” і брав особисту участь у збройному супротиві силам АТО/ООС.
“Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів. Представник т.зв. «МДБ» координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами”, – йдеться в повідомленні.
Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їх лави і тривалий час переховувався на території РФ.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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