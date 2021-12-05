В Україні посилюють карантинні обмеження для нещеплених

Із понеділка, 6 грудня, на території Україні набирають чинності посилені карантинні правила. Ці протиепідемічні обмеження стосуються насамперед невакцинованих проти “ковіду”.
Про це йдеться в рішенні Кабінету Міністрів від 24 листопада.
З понеділка обмеження стають жорсткішими для невакцинованих – як у “жовтих”, так і в “червоних” регіонах. При цьому перебуваючи на вулиці громадяни повинні мати при собі документи.
Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:
Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил: носіння маски та дотримання дистанції 1,5 метра.
Термін дії “жовтого” сертифіката про перше щеплення з 6 грудня – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.
Крім того, бізнес має перевіряти у відвідувачів ковід-сертифікати. Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус сертифіката: чинний /нечинний. Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим/перевіреним.
У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власника закладу можуть оштрафувати на суму від 34 тис. до 170 тис. гривень.
У МОЗ зазначили, що працюють над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються в запропонованих карантинних обмеженнях.
“Жовтий сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні небезпеки, а на жовтому рівні його чинність скорочено вчетверо. Правила для транспорту при жовтому та зеленому рівні однакові. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів не обмежується за умови дотримання протиепідемічних заходів”, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
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