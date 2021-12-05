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В Україні посилюють карантинні обмеження для нещеплених

05/12/2021 14:15

Із понеділка, 6 грудня, на території Україні набирають чинності посилені карантинні правила. Ці протиепідемічні обмеження стосуються насамперед невакцинованих проти “ковіду”.

Про це йдеться в рішенні Кабінету Міністрів від 24 листопада.

З понеділка обмеження стають жорсткішими для невакцинованих – як у “жовтих”, так і в “червоних” регіонах. При цьому перебуваючи на вулиці громадяни повинні мати при собі документи.

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

  • брати участь у проведенні будь-яких масових заходів – культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших;
  • відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
  • користуватися послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування: барів, ресторанів, кафе тощо.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил: носіння маски та дотримання дистанції 1,5 метра.

Термін дії “жовтого” сертифіката про перше щеплення з 6 грудня – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

Крім того, бізнес має перевіряти у відвідувачів ковід-сертифікати. Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус сертифіката: чинний /нечинний. Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим/перевіреним.

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власника закладу можуть оштрафувати на суму від 34 тис. до 170 тис. гривень.

У МОЗ зазначили, що працюють над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються в запропонованих карантинних обмеженнях.

“Жовтий сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні небезпеки, а на жовтому рівні його чинність скорочено вчетверо. Правила для транспорту при жовтому та зеленому рівні однакові. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів не обмежується за умови дотримання протиепідемічних заходів”, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Україна

В Україні посилюють карантинні обмеження для нещеплених

Із понеділка, 6 грудня, на території Україні набирають чинності посилені карантинні правила. Ці протиепідемічні обмеження стосуються насамперед невакцинованих проти “ковіду”. Про це йдеться в рішенні Кабінету Міністрів від 24...

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