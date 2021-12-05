Французькі республіканці вперше висунули в президенти жінку

Валері Пекресс. Фото: Rafael Yaghobzadeh/AP/SIPA

Французька правоцентристська партія “Республіканці” (Les Républicains, колишній “Союз за народний рух”) обрала своїм кандидатом на президентські вибори 2022 року Валері Пекресc – голову регіональної ради столичного регіону Іль-де-Франс. Таким чином, від голлістської партії вперше у президенти балотуватиметься жінка.

У першому турі внутрішньопартійного відбору Пекресс посіла друге місце, але в другому раунді в суботу, 4 грудня, несподівано здобула перемогу з 60,95% голосів та стала кандидаткою від LR.

Її конкурент Ерік Cіотті набрав 39,5% голосів, хоча у першому турі обходив Пекресс з невеликим відривом, передає “Європейська правда” з посиланням на BFMTV.

Інші претенденти – колишній перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє, Ксавїє Бертран та Філіп Жювен, які програли в першому турі – закликали надалі підтримати кандидатуру Валері Пекресс.

“Республіканська правиця повертається”, – заявила вона після оголошення результатів відбору.

“Мої думки з усіма жінками Франції”, – зазначила Пекресс, додавши, що в новій ролі діятиме з “повною силою, енергією та рішучістю”.

54-річна Валерія Пекресс у політиці вже близько 20 років. Неодноразово працювала в уряді й парламенті. У 2007-2011 роках вона була міністром з питань вищої освіти і науки в уряді Франсуа Фійона, на короткий час – міністром з питань бюджету та речницею уряду, доти й опісля – депутаткою в Національній асамблеї.

У 2017 році вона заснувала партію Soyons Libres (SL, “Будьмо вільні”), що відокремилася від “Республіканців”.

Останні п’ять років Пекресс очолює регіональну раду Іль-де-Франс, відмовившись для цього від депутатського мандату. У 2021 році була переобрана на цю посаду.

Обрання “Республіканцями” яскравої кандидатки може вплинути на баланс підтримки інших претендентів на президентство, змінивши вибір французів правого спектру.

Досі соцопитування демонстрували, що головними конкурентами чинного ліберального президента Еммануеля Макрона справа стануть або лідерка правопопулістського “Національного об’єднання” Марін Ле Пен (яка програла йому на виборах 2017 року), або Ерік Земмур – праворадикальний політичний коментатор і симпатик Путіна (“інтелектуальний Трамп”).

Чергові вибори президента Франції відбудуться у квітні 2022 року.

Наразі в Макрона найвищий рейтинг з-поміж усіх суперників – близько 24%. Ле Пен має орієнтовно 19%, Земмур – до 14%.

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