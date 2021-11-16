Макрон у розмові з Путіним наголосив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України, – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним.
Телефонна розмова тривала 1 год. 45 хв, повідомляє у понеділок, 15 листопада, французьке видання L’Orient-Le Jour з посиланням на пресслужбу президента Франції.
Зазначається, що Макрон висловив Путіну сильне занепокоєння та готовність захищати територіальну цілісність України через розгортання на українському кордоні російських військ.
Натомість президент країни-агресорки лише повторив Макрону, що “переговори будуть ускладненими через позицію української влади”.
За даними видання Ouest-France, Макрон і Путін домовилися про вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні.
“Ми сподіваємось на те, що ця довга розмова принесе результати”, – повідомили в Єлисейському палаці.
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