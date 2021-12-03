У Хмельницькому збирають підписи за перейменування вулиці на честь снайпера ССО Уберта Мрачковського

Уберт Мрачковський

У Хмельницькому подали петицію та збирають підписи за перейменування вулиці Володимира Вайсера на честь загиблого снайпера Сил спеціальних операцій ЗСУ Уберта Мрачковського.

Петицію подала у четвер, 2 грудня, Каріна Лісецька.

“Задля шанування пам’яті Уберта як визначного військослужбовця, задля нагадування мешканцям міста про те, в який час ми живемо та хто бореться за мирне небо над нашими головами, звертаємось до Вас із петицією перейменувати вулицю Володимира Вайсера на честь Мрачковського Уберта Валерійовича”, – йдеться в документі.

Авторка наголошує, що в місті наразі існують вулиці Володимира Вайсера – радянського офіцера, Героя Радянського Союзу; Миколи Гастелло – радянського льотчика часів Другої світової війни, Героя Радянського Союзу; Маршала Красовського – радянського військового діяча, маршала авіації, Героя Радянського Союзу; Маршала Пересипкіна – радянського діяча, народного комісара зв’язку СРСР, маршала військзв’язку; генерала Румянцева – російського державного діяча полководця; генерала Карбишева – російського та радянського військового, генерал-лейтенанта інженерних військ, а ще Максима Горького, Кутузова Михайла, Михайла Лєрмонтова та інші вулиці, названі в честь російських чи радянських діячів.

“Просимо Вас розглянути нашу петицію та надати відповідь про можливість перейменування вулиці Володимира Вайсера у місті Хмельницькому на вулицю Уберта Мрачковського, українського військового, який загинув, захищаючи державу”, – резюмувала авторка петиції.

Станом на вечір 3 грудня документ підписали 90 осіб з 500 необхідних.

До кінця збору підписів залишилося 89 днів.

Нагадаємо, 19 листопада в районі проведення операції Об’єднаних сил в Луганській області загинув військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення ССО ЗСУ Уберт Мрачковський.

Брав участь у боях за Савур-могилу в складі 51-ї окремої механізованої бригади.

За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку 3 листопада 2015 року нагороджений орденом “За мужність” III ступеня, 21 листопада 2021-го – ІІ ступеня.

Мрачковського називали “одним із найрезультативніших снайперів” полку ССО.

Вперше він потрапив у ЗС України у 2006 році – на строкову службу до 80-ї бригади. Після цього служив в окремій роті снайперів, у 51-й та 128-й бригадах.

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