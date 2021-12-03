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В Україні зареєстрували компанію та придбали земельну ділянку для заводу Baykar

03/12/2021 21:22

Для старту будівництва заводу Baykar в Україні вже зареєстрована компанія та придбана земельна ділянка для майбутнього підприємства.

Про це в ефірі “Радіо НВ” в четвер, 2 грудня, розказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він висловив сподівання, що до кінця наступного року вже будуть основи підприємства. Зараз тривають роботи по отриманню ліцензій, дозволів і початку відповідних робіт українським відгалуженням турецької компанії.

“Ми говоримо про те, що вже готуються відповідні контракти і угоди на початок будівництва цього заводу. Уже компанія придбала земельну ділянку. Створена відповідна українська компанія, яка є відгалуженням від Baykar Makina… Не скажу саме, в який рік чи в який час [виготовлять] вийдуть самі літальні апарати, але спорудження буде досить швидким… Я сподіваюся, що ми побачимо основи самого заводу до кінця 2022 року”, — зазначив посол.

Додамо, що Міністерство оборони України та компанія Bayraktar Savunma домовляються щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту та модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2.

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Україна

В Україні зареєстрували компанію та придбали земельну ділянку для заводу Baykar

Для старту будівництва заводу Baykar в Україні вже зареєстрована компанія та придбана земельна ділянка для майбутнього підприємства. Про це в ефірі “Радіо НВ” в четвер, 2 грудня, розказав посол...

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