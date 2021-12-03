Українська армія зараз не готова перейти лише на контракт, – Міноборони

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі армія не може перейти лише на контрактну службу.

Як передає “Новинарня“, про це урядовець сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 3 грудня.

“У нас є одночасно і контрактний підхід, і призов. Поки на сьогодні ми вивчаємо разом із головнокомандувачем та Генштабом доцільність і потребу саме призову на строкову військову службу. Моя позиція… можливо, нам не потрібно на такий довгий період (призивати в армію, – “Н”), можливо, його робити більш коротким”, – сказав міністр.

За його словами, важливим аспектом є впровадження закону про тероборону, який розпочне діяти з 1 січня 2022 року. Це основний базовий резерв, додав міністр.

Він попросив депутатів дати йому час на дослідження цієї ситуації.

Зараз чисельність армії складає 250 тисяч осіб, 11 тисяч буде додано за рішенням парламенту, сказав Резніков.

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