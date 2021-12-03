СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3477649 +13777
Летальні випадки:
87566 +509
Одужали:
3018620 +22893
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16009215 (+46506). Оновлено: 08:12 03.12.2021
Home / Світ / Європа / У Боснії заарештували сімох підозрюваних у воєнних злочинах 1992 року

У Боснії заарештували сімох підозрюваних у воєнних злочинах 1992 року

03/12/2021 15:28

У Боснії та Герцеговині заарештували сімох людей, підозрюваних у причетності до воєнних злочинів, скоєних проти мирного населення під час боснійської війни 1992–1995 років.

Про це в п’ятницю, 3 грудня, інформує “Радіо Свобода” із посиланням на Державне агентство розслідувань і захисту (SIPA).

Групу затримали сьогодні в районах східних міст Бієліна і Соколац. Усі сім підозрюваних будуть передані прокуратурі для допиту до того, як суд ухвалить рішення про їхнє можливе попереднє ув’язнення.

За даними прокуратури Боснії, їм висунули звинувачення в участі у вбивстві 22 боснійців, у тому числі сімох дітей, у селі Балатун майже 30 років тому. На той час троє підозрюваних були співробітниками сербської поліції.

За даними неурядової організації “Асоціація повернення”, до кінця війни в місті Бієліна та її околицях було вбито щонайменше 500 цивільних.

Загалом понад 100 тисяч людей було вбито в конфлікті, який завершився в 1995 році угодою за посередництва США, що розділила країну та її адміністрацію переважно за етнічною ознакою між боснійцями-мусульманами, сербами та хорватами.

Це вже друга операція з арешту підозрюваних у воєнних злочинах, проведена SIPA за останні 10 днів. 30 листопада агентство заарештувало дев’ять осіб у північно-західному місті Нові Град.

Читайте також:
ООН продовжила мандат миротворців у БіГ із правками, яких вимагали Росія та Китай

Унікальних переглядів: 16
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ скерувала до суду справу про “ПВК Семенченка”

Служба безпеки України звітує, що завершила досудове розслідування за підозрою Семена Семенченка та інших співучасників у справі про створення на території України незаконного збройного формування з організаційною структурою військового...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse