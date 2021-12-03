Ісландія в ОБСЄ закликала Росію повернути Україні Крим

Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір. Фото: Eggert Jóhannesson

Очільниця міністерства закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір заявила про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликала Російську Федерацію повернути Україні контроль над Кримом.

Про це ісландська урядовиця сказала на засіданні ОБСЄ в Стокгольмі, передає “Укрінформ”.

“Ми підтверджуємо нашу цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод – та закликаємо Росію повернути Україні контроль над Кримом”, – сказала міністерка.

Також Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір висловила глибоке занепокоєння щодо ситуації в регіоні, у тому числі в контексті подій в Україні.

Нагадаємо, напередодні Туреччина в ОБСЄ заявила про порушення прав кримських татар у окупованому Криму й засудила окупацію півострова.

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