Туреччина на засіданні Ради міністрів ОБСЄ нагадала про порушення прав людини в окупованому Криму

Туреччина не визнає окупації Криму Російською Федерацією та звертає увагу на порушення прав людини щодо кримських татар.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час 28-го засідання Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Стокгольмі, повідомляє “Укрінформ”.
“Ми жодним чином не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми хочемо звернути увагу на те, наскільки тривожними є порушення прав людини щодо кримських татар”, – сказав глава МЗС.
Щодо ситуації на сході України, міністр вказав на необхідність дотримання норм міжнародного права та Мінських угод.
“Кризу в Україні потрібно вирішувати дипломатським шляхом. У цьому контексті важливим є дотримання Мінських угод і норм міжнародного права”, – сказав урядовець.
За його словами, сьогодні відбудеться його зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, завтра він зустрінеться з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. На завтра також запланована телефонна розмова президентів Туреччини та РФ.
Напередодні на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Латвії, Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара підтримує ідею розширення НАТО та вступ України до Альянсу.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган нещодавно заявив про готовність до посередництва між Україною і Росією.
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