Туреччина на засіданні Ради міністрів ОБСЄ нагадала про порушення прав людини в окупованому Криму

Мевлют Чавушоглу. Фото: AA

Туреччина не визнає окупації Криму Російською Федерацією та звертає увагу на порушення прав людини щодо кримських татар.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час 28-го засідання Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Стокгольмі, повідомляє “Укрінформ”.

“Ми жодним чином не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми хочемо звернути увагу на те, наскільки тривожними є порушення прав людини щодо кримських татар”, – сказав глава МЗС.

Щодо ситуації на сході України, міністр вказав на необхідність дотримання норм міжнародного права та Мінських угод.

“Кризу в Україні потрібно вирішувати дипломатським шляхом. У цьому контексті важливим є дотримання Мінських угод і норм міжнародного права”, – сказав урядовець.

За його словами, сьогодні відбудеться його зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, завтра він зустрінеться з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. На завтра також запланована телефонна розмова президентів Туреччини та РФ.

Напередодні на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Латвії, Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара підтримує ідею розширення НАТО та вступ України до Альянсу.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган нещодавно заявив про готовність до посередництва між Україною і Росією.

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