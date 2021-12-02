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Ветеран Роман Кашпур встановив національний рекорд, протягнувши Ан-26

02/12/2021 20:52

24-річний ветеран АТО Роман Кашпур зрушив з місця літак Ан-26, встановивши таким чином новий рекорд України.

Зафіксували це досягнення у четвер, 2 грудня, на аеродромі “Чугуїв” у Харківській області.

За 44 секунди ветеран вагою 78 кілограмів зміг протягнути 16-тонне повітряне судно на 6 метрів 40 сантиметрів. Рекорд України зареєстрував експерт національного реєстру рекордів України.

Своє досягнення чоловік присвятив Дню волонтера та 30-річчю Збройних сил України, зазначивши, що причетні до цих свят люди відіграли ключову роль у його житті.

За словами Романа, ідея з літаком виникла доволі спонтанно.

Фото: Армія.ФМ

“Я часто думав, що б таке зробити, щоб умотивувати важкопоранених бійців. Хотів власним прикладом показати, що життя після ампутації триває, а всі перешкоди — лише в голові. Одного разу, проїжджаючи з дружиною повз аеродромом у Чугуєві, я сказав: “Он візьму й літак потягну!”. Тоді це пролунало скоріше як жарт, але пізніше подумав, а чому б не спробувати”, – цитує Романа “Армія.Інформ”.

Місце встановлення рекорду також є знаковим для Романа. Адже саме на Чугуївський аеродром його вертольотом доставили після підриву на ворожій міні у 2019 році.

“З цього ж аеродрому бортом аеромедичної евакуації мене транспортували до Києва на подальшу реабілітацію. Тоді ж на цьому місці я востаннє бачив живим свого командира… Він був у критичному стані, в комі… пізніше, так і не прийшовши до тями, він помер у лікарні. Символічною є й вага літака — 16 тонн. Літак символізує той важкий шлях і тягар, який звалився на мене 16 травня 2019 року, коли я дістав поранення”, – пригадує ветеран.

Підготовка до встановлення рекорду тривала близько пів року. Тренувався ветеран у власній квартирі, де обладнав домашній спортзал.

“Головним завданням було опанувати правильну техніку виконання подібної вправи та зрозуміти, які м’язи працюють при цьому. Влітку спробував протягнути 7-тонну вантажівку. Після того, як зрушив її з місця, впевненості додалося. Тоді ж вдалося випробувати спеціальну драбину, яку ми виготовили разом з батьком. На ній ми змонтували спеціальні упори під протез, без них була загроза його руйнування через нерівномірне навантаження. Упори ж забезпечили максимально рівномірний контакт з драбиною”, – ділиться чоловік.

Фото: Армія.ФМ

Варто зазначити: це вже не перше досягнення Романа Кашпура. За два роки участі в «Іграх Героїв» (2020-2021 рік) він виборов чотири золоті медалі у кросфіті, підтягуванні та штовхання гирі.

Нині він мешкає у Харкові з дружиною та двома дітьми.

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