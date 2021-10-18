Патрульний з Миколаєва встановив рекорд, пробігши острів Джарилгач

Фото: пресслужба ПП України

14 жовтня патрульний поліцейський Дмитро Бажин встановив новий рекорд України, пробігши острів Джарилгач — найбільший острів України та Чорного моря.

Про це в понеділок, 18 жовтня, інформує пресцентр патрульної поліції України.

У присутності членів комісії Національного реєстру рекордів України Дмитро подолав дистанцію у 44 кілометри за 7 годин.

“У дитинстві я все фантазував, як одного разу візьму та й перейду Джарилгач, від початку й до кінця. Дитинство вже давно позаду, а мрія лишилася”, – цитує Дмитра пресслужба.

Дмитро присвятив забіг захисникам та захисницям України.

Стартував поліцейський в тому місці острова, де в Чорне море впадають дві затоки, Джарилгацька та Каркінітська. Перед забігом останні настанови бігуну давала його мама Ірина.

“Він довго себе готував, і морально, і фізично. Тож будемо сподіватися, що все буде добре”, — говорить Ірина.

Фінішував Дмитро в Лазурному, добігши до останнього метра острова по вузькій косі, де його зустрічала група підтримки. А експерти з Національного реєстру оголосили новий рекорд України — 10 бігових дистанцій бездоріжжям довжиною 44 кілометри.

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