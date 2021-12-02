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Уряд продовжив дію пільгових мит на імпорт товарів із Росії

02/12/2021 16:06

Кабінет Міністрів України ще на рік продовжив дію пільгових мит на імпорт товарів із Російської Федерації. Воно діятиме до кінця 2022 року.

Про це в четвер, 2 грудня, інформує “РБК-Україна”.

Зокрема, застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) продовжується до 31 грудня 2022 року. Вони поширюються на імпорт продуктів, країною походження яких є РФ.

У пояснювальній записці йдеться, що Росія з 1 січня 2026 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД щодо України, у зв’язку з чим до товарів українського походження застосовується ввізне мито в розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС.

З боку РФ також застосовуються інші торгові заборони та обмеження щодо українських товарів.

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