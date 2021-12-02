Рада внесла суттєві зміни до держбюджету-2021

Український парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери).

Про це в четвер, 2 грудня, повідомило Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Проєкт Закону було зареєстровано за №6298.

“За” проголосували 243 нардепи, з них лише 203 – із монобільшості. Позитивне рішення знову стало можливе завдяки групам “Довіра” і “За майбутнє”.

Законом внесено зміни до статей 1, 11, 11-1 і 14 Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік», додатків № 1, № 3 і № 6 до Закону, доповнено Закон статтею 14-1 та доповнено розділ XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» пунктом 15-1.

Законом збільшено доходи спеціального фонду державного бюджету на 26,9 млрд грн (у т.ч. рентної плати за користування надрами для видобування природного газу на 24,65 млрд грн, ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 2,25 млрд грн) із спрямуванням таких коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення».

Законом збільшено доходи загального фонду державного бюджету на 19.246,3 млн грн, у т.ч. щодо: податку на прибуток підприємств на 3.165 млн грн, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу на 7 млрд грн, ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 8.040,1 млн грн, ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 1.071,3 млн грн; при цьому виключити збільшення доходів щодо рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та води загалом у сумі 30,1 млн грн.

Законом також:

збільшено видатки загального фонду державного бюджету загалом на 19.246,3 млн грн (з урахуванням перерозподілів видатків за окремими бюджетними програмами), зокрема:

– збільшено видатки Укравтодору за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) на 19 млрд грн;

– виключено збільшення субвенції місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери у сумі 1 млрд грн;

– зменшено видатки за бюджетною програмою «Здійснення законодавчої діяльності Верховної Ради України» на 103,5 млн грн;

– збільшено видатки Міноборони за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» на 61,3 млн грн, при цьому збільшити видатки на оплату праці на 1.555,7 млн грн;

– передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, у сумі 512,2 млн грн;

– збільшено субвенцію місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури на 354,39 млн грн;

– збільшено видатки МВС за бюджетними програмами «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» на 200 млн грн (з них на оплату праці – на 178,6 млн грн), «Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України» на 272,8 млн грн (з них на оплату праці – на 229,96 млн грн), «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» на 121,5 млн грн (на оплату праці);

– збільшено видатки за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» на 165 млн грн;

– передбачено субвенцію місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у т.ч. на придбання комунальної техніки, у сумі 100 млн грн;

– збільшено видатки за бюджетною програмою «Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» /для Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова/ на 50 млн грн;

– передбачено новий інвестиційний проект «Додаткове фінансування проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» за рахунок позики від МБРР у загальному обсязі 150 млн дол. США із залученням такої позики у 2021 р. у сумі 10,9 млн грн за бюджетною програмою «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», зменшивши на таку суму обсяг залучення позики від МБРР за цією бюджетною програмою в рамках реалізації інвестиційного проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»;

передбачено положення про збереження залишків коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими у 2021 році, та за субвенцією, наданою з державного бюджету у 2020 році за кодом 3131310, на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення;

передбачено положення про надання на період дії карантину за рахунок бюджетних призначень на 2021 рік за бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ “Артек” і ДЦ “Молода Гвардія”» фінансової підтримки таким закладам на забезпечення поточної діяльності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

тимчасово збільшити ставки вивізного мита на товари, зазначені в пункті 1 Закону України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів», з 58 євро до 180 євро за 1 тонну;

Законом внесено необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки, включаючи поправки, спрямовані на забезпечення узгодженості положень і показників з урахуванням врахованих пропозицій.

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