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Лавров каже, що Росія готова відновити діалог зі США щодо України

02/12/2021 15:22

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «готова» відновити канал діалогу з США по Україні.

Про це він сказав на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в четвер, 2 грудня, пише російське агентство “Интрефакс”.

“Наші американські колеги неодноразово говорили, що вони хочуть допомогти, не руйнуючи нормандський формат, відновивши окремий канал діалогу, що існував при минулій адміністрації”, — сказав він, додавши, що Росія “зацікавлена”

За словами Лаврова, “Росія готова до такого формату”.

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