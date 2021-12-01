До суду скерували справу щодо екскомандувача ВМС Березовського. Слідком РФ зреагував

Денис Березовський

Колишнього командувача Військово-морських сил Дениса Березовського заочно судитимуть за державну зраду.

У прокуратурі Криму повідомили, що обвинувальний акт вже скеровано до суду.

У відомстві нагадали, що у 1992 році Березовський присягнув на вірність українському народові. Але невдовзі після призначення командувачем ВМС 1 березня 2014 року зрадив присязі. Він перейшов на службу до окупанта і зараз обіймає посаду заступника командувача Тихоокеанським флотом Росії.

“Вказаний громадянин України у 1992 році присягнув на вірність українському народові, взявши на себе обов’язок обороняти й захищати Україну та розпочав військову службу ЗСУ. Указом виконувача обов’язків Президента України, 1 березня 2014 року, обвинуваченого призначено командувачем ВМС ЗСУ (…). Обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вирішив стати на шлях державної зради”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що відразу після призначення на посаду командувача ВМС ЗСУ обвинувачений публічно виступив перед особовим складом ВМС ЗСУ та представниками ЗМІ.

“У своїй промові контрадмірал заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади та зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму. До того ж, обвинувачений, наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів”, – йдеться у повідомленні.

РНБО запровадила проти Березовського санкції та позбавила його всіх звань.

Слідчий комітет Росії розпочав перевірку через наміри української влади заочно судити колишнього командувача Військово-морських сил України Дениса Березовського.

“Очільник Слідчого комітету Олександр Бастрикін доручив слідчим центрального апарату розпочати дослідчу перевірку та дати правову оцінку з погляду чинного законодавства і норм міжнародного права. За наявності підстав буде порушено кримінальну справу про незаконне кримінальне переслідування віцеадмірала за нібито скоєні злочини, в рамках якої слідчі СК Росії встановлять посадових осіб української прокуратури, які ухвалювали конкретні рішення”, – сказала офіційна представниця СК Росії Світлана Петренко, яку цитує “Крим.Реалії”.

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