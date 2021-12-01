СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3450341 +11960
Летальні випадки:
86532 +557
Одужали:
2972192 +26160
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15917165 (+48076). Оновлено: 08:13 01.12.2021
Home / Україна / Межа закону / До суду скерували справу щодо екскомандувача ВМС Березовського. Слідком РФ зреагував

До суду скерували справу щодо екскомандувача ВМС Березовського. Слідком РФ зреагував

01/12/2021 19:21

Колишнього командувача Військово-морських сил Дениса Березовського заочно судитимуть за державну зраду.

У прокуратурі Криму повідомили, що обвинувальний акт вже скеровано до суду.

У відомстві нагадали, що у 1992 році Березовський присягнув на вірність українському народові. Але невдовзі після призначення командувачем ВМС 1 березня 2014 року зрадив присязі. Він перейшов на службу до окупанта і зараз обіймає посаду заступника командувача Тихоокеанським флотом Росії.

“Вказаний громадянин України у 1992 році присягнув на вірність українському народові, взявши на себе обов’язок обороняти й захищати Україну та розпочав військову службу ЗСУ. Указом виконувача обов’язків Президента України, 1 березня 2014 року, обвинуваченого призначено командувачем ВМС ЗСУ (…). Обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вирішив стати на шлях державної зради”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що відразу після призначення на посаду командувача ВМС ЗСУ обвинувачений публічно виступив перед особовим складом ВМС ЗСУ та представниками ЗМІ.

“У своїй промові контрадмірал заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади та зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму. До того ж, обвинувачений, наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів”, – йдеться у повідомленні.

РНБО запровадила проти Березовського санкції та позбавила його всіх звань.

Слідчий комітет Росії розпочав перевірку через наміри української влади заочно судити колишнього командувача Військово-морських сил України Дениса Березовського.

“Очільник Слідчого комітету Олександр Бастрикін доручив слідчим центрального апарату розпочати дослідчу перевірку та дати правову оцінку з погляду чинного законодавства і норм міжнародного права. За наявності підстав буде порушено кримінальну справу про незаконне кримінальне переслідування віцеадмірала за нібито скоєні злочини, в рамках якої слідчі СК Росії встановлять посадових осіб української прокуратури, які ухвалювали конкретні рішення”, – сказала офіційна представниця СК Росії Світлана Петренко, яку цитує “Крим.Реалії”.

Читайте також:
Хто здав Крим. У суді про держзраду Януковича свідчили екс-глава МОУ Тенюх і Наливайченко

Унікальних переглядів: 83
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

До суду скерували справу щодо екскомандувача ВМС Березовського. Слідком РФ зреагував

Колишнього командувача Військово-морських сил Дениса Березовського заочно судитимуть за державну зраду. У прокуратурі Криму повідомили, що обвинувальний акт вже скеровано до суду. У відомстві нагадали, що у 1992 році...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse