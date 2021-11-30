У трьох областях України виявили звалища з тисячами тонн медвідходів

У Київській області правоохоронці викрили компанію, яка замість спалювання медичних відходів викидала їх на земельні ділянки.

Про це у вівторок, 30 листопада, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Зазначається, що підприємство працювало у 2020-2021 роках. У квітні йому анулювали ліцензію на операції з поводження з небезпечними відходами.

Однак посадовці продовжили укладати договори на утилізацію.

За цей час компанія отримала замовлення на утилізацію понад шість тисяч тонн небезпечних медичних відходів. Серед них відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень – пробірки з кров’ю, пробірки з біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінісцентні лампи.

Замість утилізації відходів зловмисники вивозили їх до Київської, Миколаївської та Львівської областей, де просто викидали.

Директорові підприємства повідомили про підозру у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінню майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 КК України).

А його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, скоєному у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України).

Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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