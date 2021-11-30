У трьох областях України виявили звалища з тисячами тонн медвідходів

У Київській області правоохоронці викрили компанію, яка замість спалювання медичних відходів викидала їх на земельні ділянки.
Про це у вівторок, 30 листопада, інформує пресслужба офісу генпрокурора.
Зазначається, що підприємство працювало у 2020-2021 роках. У квітні йому анулювали ліцензію на операції з поводження з небезпечними відходами.
Однак посадовці продовжили укладати договори на утилізацію.
За цей час компанія отримала замовлення на утилізацію понад шість тисяч тонн небезпечних медичних відходів. Серед них відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень – пробірки з кров’ю, пробірки з біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінісцентні лампи.
Замість утилізації відходів зловмисники вивозили їх до Київської, Миколаївської та Львівської областей, де просто викидали.
Директорові підприємства повідомили про підозру у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінню майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 КК України).
А його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, скоєному у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України).
Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Читайте також:
На Кіровоградщині очисні відходи скидали в Інгул, регіон був на межі екокатастрофи, – СБУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!