СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3438381 +10554
Летальні випадки:
85975 +561
Одужали:
2946032 +25318
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15869089 (+36476). Оновлено: 08:13 30.11.2021
Home / COVID-19 / У трьох областях України виявили звалища з тисячами тонн медвідходів

У трьох областях України виявили звалища з тисячами тонн медвідходів

30/11/2021 14:52

У Київській області правоохоронці викрили компанію, яка замість спалювання медичних відходів викидала їх на земельні ділянки.

Про це у вівторок, 30 листопада, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Зазначається, що підприємство працювало у 2020-2021 роках. У квітні йому анулювали ліцензію на операції з поводження з небезпечними відходами.

Однак посадовці продовжили укладати договори на утилізацію.

За цей час компанія отримала замовлення на утилізацію понад шість тисяч тонн небезпечних медичних відходів. Серед них відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень – пробірки з кров’ю, пробірки з біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінісцентні лампи.

Замість утилізації відходів зловмисники вивозили їх до Київської, Миколаївської та Львівської областей, де просто викидали.

Фото: пресслужба ОГП

Директорові підприємства повідомили про підозру у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінню майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 КК України).

А його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, скоєному у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України).

Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Читайте також:
На Кіровоградщині очисні відходи скидали в Інгул, регіон був на межі екокатастрофи, – СБУ

Унікальних переглядів: 48
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Столтенберг закликав не плутати підтримку України й захист союзників із НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у межах договору та допомогу партнерам, таким як Україна. Про це він заявив у вівторок, 30 листопада,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse