На Кіровоградщині очисні відходи скидали в Інгул, регіон був на межі екокатастрофи, – СБУ

Фото: пресцентр СБУ

СБУ звітує, що запобігла масштабному забрудненню земель та водних ресурсів на території Кіровоградської області – представники комунального підприємства з водопостачання приховано скидали технологічні відходи у річку Інгул.

Про це в п’ятницю, 29 жовтня, повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що такі дії призвели до зростання концентрації шкідливих речовин у прибережних територіях річкової системи регіону, на загальній площі понад 2,5 га.

“За результатами експертизи, зафіксовано перевищення показників вмісту нітратів у грунті у 13 разів”, – наголошують у спецслужбі.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, керівнику структурного підрозділу комунального підприємства повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 239 КК України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Заходи з викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

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