У Харкові попрощалися зі старшим солдатом Алі Алхаслі з 54-ї бригади ЗСУ

У Харкові попрощалися зі старшим солдатом Алі Алхаслі з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
Воїн загинув 26 листопада від кулі російського снайпера у районі Новомихайлівки на Донеччині. Окупант стріляв у спину.
Про це повідомляє “Укрінформ”.
Прощання із захисником України відбулося на подвір’ї мечеті у Харкові. Зібралися рідні, друзі та побратими з 54-ї омбр.
Як розповіли побратими, Алхаслі Алі Наіб (позивний “Воїн”) був справжнім другом, ділився останнім, був поряд в бою та під час відпочинку, знав кілька іноземних мов і вивчав українську.
Він приїхав в Україну кілька років тому.
Алі професійно займався олімпійським видом єдиноборств − панкратіоном та мріяв створити секцію. Згодом вирішив стати контрактником у лавах української армії.
Загиблого поховали на Алеї Героїв АТО на 18-му міському кладовищі.
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