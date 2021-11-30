У Харкові попрощалися зі старшим солдатом Алі Алхаслі з 54-ї бригади ЗСУ

Фото: "Укрінформ"

У Харкові попрощалися зі старшим солдатом Алі Алхаслі з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Воїн загинув 26 листопада від кулі російського снайпера у районі Новомихайлівки на Донеччині. Окупант стріляв у спину.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Прощання із захисником України відбулося на подвір’ї мечеті у Харкові. Зібралися рідні, друзі та побратими з 54-ї омбр.

Як розповіли побратими, Алхаслі Алі Наіб (позивний “Воїн”) був справжнім другом, ділився останнім, був поряд в бою та під час відпочинку, знав кілька іноземних мов і вивчав українську.

Він приїхав в Україну кілька років тому.

Алі професійно займався олімпійським видом єдиноборств − панкратіоном та мріяв створити секцію. Згодом вирішив стати контрактником у лавах української армії.

Загиблого поховали на Алеї Героїв АТО на 18-му міському кладовищі.

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