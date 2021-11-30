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Столтенберг закликав не плутати підтримку України й захист союзників із НАТО

30/11/2021 15:45

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у межах договору та допомогу партнерам, таким як Україна.

Про це він заявив у вівторок, 30 листопада, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Я думаю, що важливо розуміти різницю між союзниками з НАТО і партнером, Україною. Союзникам із НАТО ми гарантуємо захист у межах п’ятої статті статуту альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна – це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну й практичну підтримку”, – сказав Столтенберг.

Так він відповів на запитання, як Північноатлантичний альянс може реагувати у разі загострення ситуації з військами РФ поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, протягом 30 листопада – 1 грудня в Ризі відбуватимиться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Однією з тем заходу буде російська військова присутність поблизу кордону з Україною.

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Україна

Столтенберг закликав не плутати підтримку України й захист союзників із НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у межах договору та допомогу партнерам, таким як Україна. Про це він заявив у вівторок, 30 листопада,...

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