СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3438381 +10554
Летальні випадки:
85975 +561
Одужали:
2946032 +25318
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15869089 (+36476). Оновлено: 08:13 30.11.2021
Home / Війна / Росія та Китай за допомогою штучного інтелекту можуть зробити революцію в геополітиці, – глава МІ6

Росія та Китай за допомогою штучного інтелекту можуть зробити революцію в геополітиці, – глава МІ6

30/11/2021 14:51

Керівник служби розвідки Великобританії (MI6) Річард Мур вважає, що Росія та Китай за допомогою штучного інтелекту можуть зробити революцію в геополітиці.

Про це пише агентство Reuters у вівторок, 30 листопада.

“Наші противники вкладають гроші та зусилля в оволодіння штучним інтелектом, квантовими обчисленнями та синтетичною біологією, тому що знають, що освоєння цих технологій дасть їм важелі впливу”, – заявив Мур.

За його словами, технічний прогрес протягом наступного десятиліття може бути більшим, ніж за все останнє століття, і “як суспільство, ми ще не усвідомили цей очевидний факт та його потенційний вплив на глобальну геополітику”.

Газета Guardian також звертає увагу на цю тему та наводить конкретні приклади того, що хвилює МІ-6 у російських та китайських розробках. Так, на думку глави британської розвідки, Китай вже скоро зможе отримати технологічну перевагу над Заходом, а кіберрозробки можуть незабаром дозволити КНР встановити глобальне спостереження за іншими країнами.

Росія у свою чергу швидко розвиває свої хакерські можливості, переконані в британській розвідці.

Влада західних країн, наприклад, упевнена, що саме російські хакери здійснили атаку на американську компанію SolarWinds, яка має близько 300 тисяч клієнтів, включаючи майже всі компанії зі списку Fortune 500 та численні федеральні агенції США.

Хакерів із Росії також підозрюють у тому, що саме вони вимагають гроші у британських підприємств за допомогою вірусних програм-вимагачів.

“Неможливо не відзначити, що кардинальні зміни вже відбулися в культурі, дусі та способах роботи МІ-6 за рахунок того, що ми традиційно покладалися в першу чергу на власні можливості для розробки технологій світового класу, необхідних нам, щоб залишатися в секреті і забезпечувати виконання нашої місії. Але зараз ми маємо стати більш відкритими, щоб і надалі успішно нести нашу секретну службу”, – наводить газета слова Річарда Мура.

Читайте також:
НАТО виступило із заявою через російські випробування космічної зброї

Унікальних переглядів: 54
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Столтенберг закликав не плутати підтримку України й захист союзників із НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у межах договору та допомогу партнерам, таким як Україна. Про це він заявив у вівторок, 30 листопада,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse