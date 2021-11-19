НАТО виступило із заявою через російські випробування космічної зброї

Фото пресслужби Альянсу

Північноатлантична рада розцінює випробування Росією протисупутникової ракети як необачний та безвідповідальний акт, що підриває основи світового правопорядку.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті НАТО в п’ятницю, 19 листопада.

“Північноатлантична рада рішуче засуджує необачне та безвідповідальне випробування Російською Федерацією протисупутникової ракети 15 листопада 2021 року. Це випробування призвело до утворення великої кількості орбітального сміття, що суттєво збільшує ризики для життя людей та для космічних об’єктів, що належать багатьом державам та організаціям… Така небезпечна поведінка прямо суперечить заявам Росії, що вона виступає проти мілітаризації космосу, та підриває міжнародний порядок”, – йдеться в заяві.

Як наголошується, цей вчинок демонструє безвідповідальну поведінку Росії та ставлять під загрозу безпекові, економічні, наукові та комерційні інтереси всіх держав і структур, які прагнуть досліджувати та використовувати відкритий космос з мирною метою.

“Союзники по НАТО залишаються відданими захисту та збереженню можливості мирного доступу до космосу та його дослідження в інтересах усього людства. Закликаємо всі держави, включаючи Росію, приєднатися до міжнародних зусиль з вироблення норм, правил і принципів відповідальної поведінки з метою зменшення космічних загроз та утримуватися від небезпечних і безвідповідальних деструктивних випробувань, як ті, що їх провела Російська Федерація”, – сказано у документі.

Напередодні стало відомо, що Держдепартамент США заявив, що 15 листопада Росія провела випробування протисупутникової зброї та збила один із власних апаратів. Американське космічне командування вважало, що ціллю став радянський супутник “Космос-1408”.

Міністерство оборони РФ визнало факт випробувань нової зброї, в результаті якої був знищений реальний супутник на орбіті.

Державний департамент США і Пентагон звинуватили Росію у створенні загрози для екіпажу Міжнародної космічної станції.

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