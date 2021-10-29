РФ збудує в окупованому Криму лазерно-оптичний комплекс для контролю космосу

У 2022 році в тимчасово окупованому Криму збройні сили РФ розгорнуть новий лазерно-оптичний комплекс для контролю космічного простору.
Про це з повідомляє “Мілітарний”.
Зазначається, що наразі на півострові завершуються роботи з монтажу лазерно-оптичного комплексу. В 2022-му, як очікується, він має заступити на чергування.
“Створення нових спостережних систем відбувається в рамках реалізації програми вдосконалення та розвитку російської системи контролю космічного простору”, – йдеться в повідомленні.
Видання нагадує, що в жовтні 2021 року міноборони Росії повідомило, що планується розгорнути 12 лазерно-оптичних та радіотехнічних комплексів на всій території країни (включно з окупованим Кримом) до 2025 року.
Комплекси призначені для розпізнавання космічних об’єктів, використовуючи різні методи виявлення та розпізнавання. У Росії вважають, що такі системи дуже важливі для організації повітряно-космічної оборони.
Перший аналогічний лазерно-оптичний комплекс вже виконує завдання на території Алтайського краю сусідньої країни.
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