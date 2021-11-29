У “Борисполі” виявили п’ятьох іноземців із підробленими українськими паспортами

В аеропорту “Бориспіль” прикордонники затримали п’ятьох іноземців. У них виявили підроблені закордонні паспорти громадян України.
Про це в понеділок, 29 листопада, інформує пресслужба Державної прикордонної служби.
Прикордонники перевіряли пасажирів рейсу Київ-Барселона. У цей час у п’ятьох громадян Вірменії вони помітили підроблені паспорти. У документах були замінені сторінки з установчими даними.
Незаконно перетнути кордон за підробленими українськими паспортами намагалися троє дорослих та двоє дітей.
Встановлено, що вірмени перетинали кордон на виїзд з України за дійсними закордонними паспортами Вірменії та пройшли на рейс Київ-Тбілісі. Далі вони обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з підробленими документами.
Порушники зізналися, що купили фейкові паспорти в Україні за 10 тисяч доларів.
Громадяни Вірменії притягнули до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд до України на три роки.
Читайте також:
У “Борисполі” за добу виявили 17 фальшивих COVID-сертифікатів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!