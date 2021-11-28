Воїн 14 омбр Микола Луговий пробіг 270-кілометровий ультрамарафон на честь дня народження бригади. ФОТО

Микола Луговий після ультрамарафону. Фото: пресслужба 14 омбр

Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого Микола Луговий пробіг ультрамарафон завдовжки 270 км на честь дня народження військової частини.

Про успішне завершення забігу ввечері 27 листопада повідомила пресслужба 14 омбр, що базується у Володимирі-Волинському.

Микола Луговий стартував із Володимира-Волинського 26 листопада та здолав відстань до Львова і назад за 27 годин, хоча попередньо планував значно більший час.

22-річний воїн біг безперервно, адже зупинки, за словами хлопця, погано вплинули б на м’язи, і бігти було б важче.

Військові медики, які супроводжували спортсмена в дорозі, засвідчили, що ніяких проблем зі здоров’ям у Лугового не виникало.

На фініші Микола був втомлений, але щасливий.

“Я це зробив! Щасливий, що вдалося втілити свій задум! Дякую всім, хто в мене вірив, і хто підтримував мене! Попереду чимало планів і кілометрів, тож ще побігаємо!” – сказав солдат.

Свій ультрамарафон Луговий присвятив 7-й річниці створення “князівської” бригади, яку відзначатимуть 10 грудня.

Микола – родом із Тернополя, у 14 омбр служить майже чотири роки.

“Бігом займаюся з дитинства, постійно тренуюся, – розповідав Луговий перед ультрамарафоном. – Часто здійснюю забіги з Володимира-Волинського до Нововолинська, бігав із Володимира до Луцька”.

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