Комісар Ради Європи з прав людини закликала Росію припинити переслідування кримських татар у Криму

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович. Фото: РЄ

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала припинити переслідування кримських татар в окупованому Криму.

Про це йдеться в її заяві, оприлюдненій на сайті РЄ 25 листопада.

При цьому слово “Росія” в заяві жодного разу не згадане.

“Арешт і затримання великої групи кримських татар, у тому числі кількох журналістів, які мирно зібралися в Сімферополі минулого вівторка (23 листопада – “Н”), щоб стати свідками звільнення з-під варти адвоката-правозахисника Едема Семедляєва, є останньою ланкою в ланцюзі репресій і переслідувань, спрямованих проти членів цієї спільноти. Це посилює схему переслідування кримськотатарських правозахисників, активістів, лідерів і журналістів, а також багатьох пересічних членів цієї групи, описану в численних та послідовних свідченнях членів кримськотатарської спільноти та авторитетних правозахисних організацій”, – сказано в заяві Міятович.

У документі сказано, що на додачу до свавільних арештів і затримань, прикладами переслідувань кримських татар є рейди на їхні будинки та мечеті, кримінальні провадження, позбавлення гарантій справедливого судового розгляду і надзвичайно суворі покарання, включаючи тривалі терміни ув’язнення, винесені десяткам кримськотатарських активістів – таким, як Осман Аріфмететов, Едем Бекіров, Айдер Джаппаров, Тимур Ібрагімов, Рустем Ісмаїлов, Сулейман Кадиров, Емір-Усеїн Куку, Сервер Мустафаєв, Енвер Омеров, Різа Омеров, Ерфан Османов, Сейран Салієв, Руслан Сулейманов та інші. При цьому багато затриманих та ув’язнених зазнають жорстокого поводження і позбавлені можливості спілкуватися з сім’ями та адвокатами.

“Оскільки я наполегливо намагаюся отримати доступ до Криму для здійснення незалежного та неупередженого моніторингу, як того вимагає мій мандат, я закликаю поважати права кримських татар. Переслідування кримських татар необхідно припинити”, – наголосила Дуня Міятович.

Комісар Ради Європи з прав людини закликала негайно покласти край свавільним арештам, обшукам, затриманням та кримінальним переслідуванням, що ґрунтуються на неправомірному використанні засобів боротьби з тероризмом, екстремізмом або на інших хибних звинуваченнях.

“Усі ті, кого було засуджено чи затримано на підставі такого жорсткого судового розгляду, мають бути виправдані та негайно звільнені. Юристам, які захищають кримських татар, має бути дозволено працювати без залякування чи перешкод, а кримськотатарським ЗМІ, журналістам, активістам та блогерам має бути дозволено здійснювати свою діяльність без обмежень чи переслідувань”, – підсумувала Міятович.

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