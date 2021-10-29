56 років колонії на чотирьох: колаборанти в Криму оголосили нові “вироки” кримським татарам

Фото: ТГ-канал Людмили Денісової

Чотирьом учасникам “третьої бахчисарайської групи” російський суд призначив від 12 до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомила в п’ятницю, 29 жовтня, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“56 років позбавлення волі на чотирьох! Такий незаконний вирок ухвалив Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону стосовно учасників так званої «третьої бахчисарайської групи», звинувативши їх за статтею 205.5 Кримінального кодексу Росії (організація та участь у діяльності терористичної організації)”, – зазначила вона в ТГ-каналі.

Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років покарання, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов -12 років у колонії суворого режиму.

“Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Вражає нікчемність і надуманість “доказів”, наведених російським обвинуваченням. Усі вони зводилися до показань двох таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях”, – зауважила Денісова.

Як наголосила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, через “цинізм та брехню” з боку Російської Федерації кримські родини залишились без годувальників, а одна з них – одразу без трьох: Осман Сейтумеров і Сейтумер Сейтумеров – рідні брати, Рустем Сейтмеметов – їхній дядько по материнській лінії.

“Амет Сулейманов — людина з інвалідністю, потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми із серцем. Для нього 12 років колонії суворого режиму рівнозначно смерті”, – відзначила вона.

Денісова засудила незаконний вирок стосовно громадян України.

“Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини”, – підкреслила вона.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити Росію припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на батьківщину.

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