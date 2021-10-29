СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2878674 +26870
Летальні випадки:
66852 +648
Одужали:
2421495 +9784
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14306108 (+74027). Оновлено: 08:30 29.10.2021
Home / В окупації / 56 років колонії на чотирьох: колаборанти в Криму оголосили нові “вироки” кримським татарам

56 років колонії на чотирьох: колаборанти в Криму оголосили нові “вироки” кримським татарам

29/10/2021 13:14

Чотирьом учасникам “третьої бахчисарайської групи” російський суд призначив від 12 до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомила в п’ятницю, 29 жовтня, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. 

“56 років позбавлення волі на чотирьох! Такий незаконний вирок ухвалив Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону стосовно учасників так званої «третьої бахчисарайської групи», звинувативши їх за статтею 205.5 Кримінального кодексу Росії (організація та участь у діяльності терористичної організації)”, – зазначила вона в ТГ-каналі.

Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років покарання, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов -12 років у колонії суворого режиму.

“Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Вражає нікчемність і надуманість “доказів”, наведених російським обвинуваченням. Усі вони зводилися до показань двох таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях”, – зауважила Денісова.

Як наголосила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, через “цинізм та брехню” з боку Російської Федерації кримські родини залишились без годувальників, а одна з них – одразу без трьох: Осман Сейтумеров і Сейтумер Сейтумеров – рідні брати, Рустем Сейтмеметов – їхній дядько по материнській лінії.

“Амет Сулейманов — людина з інвалідністю, потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми із серцем. Для нього 12 років колонії суворого режиму рівнозначно смерті”, – відзначила вона.

Денісова засудила незаконний вирок стосовно громадян України.

“Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини”, – підкреслила вона.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити Росію припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на батьківщину.

Читайте також:
Російські тюремники побили кримського татарина та поголили йому бороду

Унікальних переглядів: 32
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Кіровоградщині очисні відходи скидали в Інгул, регіон був на межі екокатастрофи, – СБУ

СБУ звітує, що запобігла масштабному забрудненню земель та водних ресурсів на території Кіровоградської області – представники комунального підприємства з водопостачання приховано скидали технологічні відходи у річку Інгул. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse