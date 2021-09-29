Російські тюремники побили кримського татарина та поголили йому бороду

До кримського татарина Сервета Газієва російські працівники тюремної лікарні застосували фізичне насильство – його побили і поголили чоловікові бороду .
Про це в середу, 29 вересня, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Як відомо, Газієва незаконно утримують у ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН Росії по Ростовській області.
Політв’язня повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду.
“Ганебний вчинок стосовно 61-річного політв’язня стався перед його випискою з міжобласної туберкульозної лікарні в № 19 в Ростові-на-Дону, де Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття на фоні перенесеного мікроінсульту”, – розповіла Денісова.
Крім того, стан здоров’я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже у російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надається медична допомога.
“А тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні”, – додала Денісова.
Підкреслимо, що ставлення до відрощування бороди і гоління серед окремих ісламських течій є специфічним. Так, гоління бороди вважають гріхом, а відрощування — обов’язковою дією.
Натомість російські тюремники систематично позбавляють політв’язнів із числа кримських татар намазу та примушують голити бороди.
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