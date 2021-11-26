У Москві екстрено сів літак із главою МЗС Швейцарії, що летів до Китаю

Швейцарський урядовий літак з главою МЗС Ігнаціо Кассісом на борту на шляху до Китаю був змушений приземлитися у столиці Російської Федерації.
Про це в п’ятницю, 26 листопада, інформує видання Tribune de Genève.
Причиною екстреної посадки, за даними МЗС Швейцарії, стала “технічна проблема”. У Москві перевірять, чи можливе продовження поїздки до Китаю.
Літак, що прямував рейсом Новосибірськ – Ханчжоу, повернувся в аеропорт вильоту “Толмачево”, а потім вирушив до Москви замість Китаю з технічної причини.
Як зазначається, жодної небезпеки для пасажирів літака не було.
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