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До Нового року хвиля коронавірусу покине Україну, – МОЗ

26/11/2021 11:20

Міністерство охорони здоров’я прогнозує, що до Нового року осіння хвиля COVID-19 піде з України.

Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”, яке опубліковане у п’ятницю, 26 листопада.

“Судячи з тенденцій та прогнозів, кінець грудня буде насправді епідемічно більш спокійним, ніж початок листопада. Ми бачимо, що області, які знаходяться в “червоній” зоні, будуть з неї виходити. Певні “червоні” зони залишаться, але це точно не буде погіршення епідситауції. До Нового року хвиля вже має вийти за територію України”, – заявив він.

МОЗ вважає, що Україна пройшла пік осінньої хвилі COVID-19 в середині листопада.

“Навіть додавання кількох областей до “червого” рівня не буде впливати на загальноукраїнську статистику, зважаючи, що великі регіони повертатимуться в “помаранчеву” або навіть “жовту” зону”, – сказав Кузін.

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