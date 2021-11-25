Зеленський поговорив із Меркель про російські війська біля кордонів України

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Президент Володимир Зеленський у четвер, 25 листопада, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На сайті глави німецького уряду повідомляється, що вони говорили про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та на сході України.

“Канцлер Меркель підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та наголосила, що замах на них не залишиться без наслідків”, – сказано в повідомленні.

Зеленський і Меркель домовилися продовжувати мирне врегулювання в “нормандському форматі” та виконання Мінських домовленостей.

Лідери України й Німеччини також обмінялися думками щодо ситуації на білоруських кордонах.

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