Зеленський поговорив із Меркель про російські війська біля кордонів України

Президент Володимир Зеленський у четвер, 25 листопада, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
На сайті глави німецького уряду повідомляється, що вони говорили про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та на сході України.
“Канцлер Меркель підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та наголосила, що замах на них не залишиться без наслідків”, – сказано в повідомленні.
Зеленський і Меркель домовилися продовжувати мирне врегулювання в “нормандському форматі” та виконання Мінських домовленостей.
Лідери України й Німеччини також обмінялися думками щодо ситуації на білоруських кордонах.
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