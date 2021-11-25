Столтенберг сподівається, що НАТО почне діалог з Росією щодо України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Chechenews

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що альянс розпочне діалог із Росією щодо подій, пов’язаних з Україною, і шкодує, що поки що Росія не готова до таких контактів.

Про це він заявив у четвер, 25 листопада, під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає “Інтерфакс”.

“Ми готові зустрітися з Росією, зустрітися в рамках Ради НАТО – Росія і обговорити складні питання, пов’язані з ситуацією навколо України, тому що ми віримо, що це найкращий спосіб вирішити ці питання. Нам шкода, що Росія досі не дала позитивної відповіді”, – заявив Столтенберг.

Раду НАТО – Росія (РНР) було створено в 2002 році як механізм консультацій, досягнення консенсусу, співпраці, ухвалення спільних рішень і запровадження спільних дій. Засідань Ради НАТО – Росія не відбувалось з 2019 році, тому що, за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, НАТО на них “тільки вчила жити”.

Анджей Дуда у свою чергу запропонував НАТО підвищити боєздатність своїх сил у Східній Європі. Він пояснив, що вважає за потрібне вжити таких заходів, оскільки бачить посилення російських сил поблизу західних кордонів РФ, зокрема поблизу України. “Це посилення триває. Тут не може бути жодних сумнівів”, – заявив Дуда.

Він розказав, що Велика Британія пропонувала перекинути додаткові сили до Польщі. Крім того, за його словами, такі самі заходи розглядають Чехія та Словаччина.

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