Резніков дав прогноз щодо членства України в НАТО

Олексій Резніков, фото:Голос Америки

Вступ України до НАТО буде політичним консенсунсним рішенням членів Альянсу.

Таку думку висловив у інтерв’ю виданню “Голос Америки” міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту 18-19 листопада до Сполучених Штатів Америки.

“Не факт, що це (вступ України в НАТО – Н.) відбудеться швидко. Деякі члени Альянсу в 2008 році завадили нам стати членами НАТО разом з грузинами, хоча така можливість була. Деякі члени НАТО продовжують будувати з росіянами певні “північні потоки”, використовувати енергетичну зброю не тільки проти України”, – коментує міністр.

Він підкреслює, що Україні потрібне членство НАТО “не заради членства”, а заради можливості отримати почесне місце в цьому Альянсі, щоб Україна отримували від цього користь, а НАТО отримало користь від нас.

“НАТО – це не військовий союз, а значно ширше. Він стосується демократії, економіки, нових технологій та інше. От чому нам потрібне не тільки НАТО, а і Євросоюз, інші альянси. Нам треба їхні стандарти не просто вивчати, а запроваджувати в себе, ставати не де-юре членами НАТО, а де-факто”, – наголошує глава оборонного відомства України.

Він також пригадав роботу українських спецпризначенців з ГУР МОУ в Афганістані.

“Цього не зробила жодна країна. Ми продемонстрували, що ми це можемо краще, ніж будь-хто. Ми перші дали литовцям колючий дріт, коли почалася міграційна криза. Досвід, який мають наші сухопутні війська, не має жодна армія НАТО. Це досвіду протистояння потужній армії протягом семи з половиною. Тому вони скоро будуть просити нас увійти в Альянс. Ось мій вам прогноз”, – резюмував міністр.

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