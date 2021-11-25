Екватор каденції: президент Зеленський проведе тригодинний пресмарафон

Володимир Зеленський. Фото: пресцентр ОПУ

У п’ятницю, 26 листопада, відбудеться пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції.

Про це повідомляється на сайті офісу президента .

“Цієї п’ятниці, 26 листопада, відбудеться пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен із яких матиме можливість поставити своє запитання президенту.

В ОП такий підхід пояснили “складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів”.

“Відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань”, – запевнили в пресслужбі президента.

Планується, що пресмарафон “30 запитань президенту України” розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

Захід транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Глави держави та на провідних українських телеканалах.

Попередня велика пресконференція Зеленського відбулася 20 травня.

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