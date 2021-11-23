Зеленський 1 грудня виступить зі зверненням перед Радою

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський планує виступити перед Верховною Радою 1 грудня зі щорічним зверненням.

Про це у телеграмі у вівторок, 23 листопада, повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

“Кажуть, що в перший день зими (1 грудня) усі народні депутати та глядачі трансляції Верховної Ради зможуть насолодитися щорічним зверненням президента до співгромадян”, – написав депутат і оприлюднив скрін пропозиції президента України до спікера парламенту Руслана Стефанчука.

“Пропоную заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України 1 грудня 2021 року послання президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України”, – йдеться в документі.

Речниця голови Верховної Ради Марія Дейнеко підтвердила, що такий лист від президента на ім’я спікера надійшов 22 листопада.

Агентству “Інтерфакс-Україна” це також підтвердив і прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Згідно з Конституцією України, президент щороку звертається до Верховної Ради із посланням.

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