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В Україні побудують три нові аеропорти, – Зеленський

25/11/2021 13:59

Старт роботи національного авіаперевізника, будівництво і реконструкція летовищ є головними цілями влади на найближчі роки.

Про це в четвер, 25 листопада, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі “Велике будівництво: Авіація. Туризм”, передає “Укрінформ”.

“Запуск національного авіаперевізника, нові сучасні аеропорти – питання не про поодинокі випадки, це вже десятки нових сучасних аеропортів, це великий крок уперед; трансформація міжнародного аеропорту “Бориспіль” у найпотужніший східноєвропеський авіахаб; відродження сучасного українського авіабудування та посилення співпраці у форматі Україна-країни ЄС – це головні цілі для нас, для міністерства (інфраструктури, – “Н”), для “Великого будівництва”, які ми ставимо перед собою на найближчі роки”, – зазначив глава держави.

Президент сказав, що в регіонах триває модернізація аеропортів, у яку держава інвестує мільярди гривень.

“Це нові злітно-посадкові смуги, нові термінали в Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, на Одещині, Херсоні, Вінниці, Полтаві, а також ми готуємося до будівництва ще двох нових аеропортів на сході Україні й ще одного нового на Закарпатті. Ми дійсно зшиваємо нашу державу відкритим небом”, – вважає він.

Зеленський також відзначив важливість підписання цьогоріч з ЄС Угоди про спільний авіапростір.

За його словами, ця угода є унікальною, адже Євросоюз не має з жодною іншою країною світу авіаційних угод на таких умовах. Президент додав, що з підписанням цього документа Україна зберегла за собою повноваження держави-виробника авіаційної техніки.

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