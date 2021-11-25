СБУ розповіла зворушливу історію, як боєць “Альфи” врятував життя 15-річному юнаку

Фото пресцентру СБУ

Служба безпеки України розповіла, як боєць Центру спеціальних операцій “А” врятував життя 15-річному юнаку – від надмірної крововтрати та невчасно наданої медичної допомоги той міг би померти.

Про це пресцентр відомства переповів у четвер, 25 листопада.

Зазначається, що військовослужбовець служить у обласному Управлінні СБУ в Кіровоградській області. В жовтні він приїхав провідати своїх батьків.

“Але поблизу будинку почув крики про допомогу. У пастці мінітрактора опинився юнак: його нога потрапила до механізму мотоблоку, і вибратися звідти самостійно не міг. Довкола метушилися люди, проте визволити хлопця не вдавалося. Наш колега зреагував миттєво – розібрав механізм мотоблоку, зупинив кровотечу джгутом і наклав на поранену ногу саморобну шину”, – йдеться в повідомленні СБУ.

На виклик приїхала “швидка”, але медсестра від побаченої травми і сама ледь не втратила свідомість. У цей час у підлітка почалися судоми від больового шоку.

Спецпризначенець знайшов у валізі медсестри морфій і зробив юнаку знеболювальний укол.

“А після цього поїхав із хлопцем до лікарні і теж допомагав. Вже наступного дня медики констатували: якби не професійні дії нашого колеги, хлопець міг загинути від втрати крові”, – наголошують у спецслужбі.

Зараз підліток ще досі перебуває у медзакладі на лікуванні. Він вже переніс операцію та два переливання крові.

Більше про врятованого юнака боєць ЦСО “А” дізнався вже, коли провідував його в лікарні.

Виявилося, що той у свої 15 років працював на тракторі, щоб заробити собі на смартфон.

“За власний кошт наш співробітник зробив йому подарунок: купив омріяний гаджет, але попросив підлітка покинути небезпечну роботу. Тепер на хлопця чекає тривалий процес реабілітації. Та найважливіше – він житиме”, – резюмуали в СБ.

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