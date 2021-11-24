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Помер колишній в’язень чотирьох нацистських концтаборів Ігор Маліцький, який підтримував воїнів в АТО

24/11/2021 15:26

У віці 96 років помер почесний громадянин Харкова Ігор Маліцький – в’язень чотирьох концентраційних таборів, професор Української інженерно-педагогічної академії, голова громадської організації колишніх політв’язнів фашистських концтаборів.

Про це у вівторок, 23 листопада, у фейсбуці повідомили його родичі.

Ігор Маліцький народився 12 лютого 1925 року у Харкові. Його батька репресували в 1938 році, мати померла після війни. Під час окупації Харкова у 1943-му Маліцького відправили до Німеччини, він втік на територію колишньої Чехословаччини, де його арештували.

За три роки був в’язнем чотирьох концентраційних таборів — Терезін, Аушвіц, Маутгаузен та його філії “Лінц 3”. Мав №188005.

Після демобілізації з Червоної армії закінчив Харківський гірничий інститут.

Став вченим у галузі машинобудування, був найстаршим викладачем Української інженерно-педагогічної академії, який підготував шістьох кандидатів технічних наук.

Попри вік, Ігор Маліцький залишався активним, зустрічався з молоддю, висловлював свою думку про події в Україні в соцмережах, засуджував російську агресію, їздив до військовослужбовців ЗСУ на схід України, підтримував їх.

Фото: Леонід Логвиненко

В інтерв’ю Суспільному у 2018 році до Дня соборності України Ігор Малицький розповідав, як на санчатах віз хвору матір до Кіровоградської області: “І матір каже: “Синочку, кинь мене! Все одно мені помирати. Рятуйся, йди до діда!” Як я міг кинути матір? Ні. Отак само для мене і Україна. Як її можна не любити чи кинути?”

“Вчора у віці 96 років помер Ігор Маліцький. Він пережив Голодомор та чотири нацистських концентраційних табори (…) Але що з його неймовірної біографії мене вражало найбільше – у 2020-му пан Ігор катав у район проведення ООС, щоби поспілкуватись й підтримати військових. У 95 років-то. Підтримував армію, засуджував РФ, вів фейсбук, де писав українською. Неймовірно. Шана достойній людині”, – написав у фейсбуці громадський активіст і працівник УІНП Роман Кулик.

“…Пішов у вічність видатний українець Ігор Маліцький. У часи Другої світової харків’янин Ігор Маліцький пройшов страшні концтабори Аушвіц, Терезін і Маутгаузен. Над ним ставив досліди нацистський “янгол смерті” Йозеф Менгеле. Але Маліцький вистояв. І після всіх випробувань, які випали на його долю, він зберіг добро у своєму серці та оптимізм і продовжив боротися за справедливість та захист слабших.
У свої 92 роки він вирішив підтримати UAnimals. Він називав цирки – концтабором для тварин, згадуючи, як в Аушвіці наглядачі теж змушувати виконувати “трюки” заради розваги. Він написав лист президенту із закликом заборонити знущання на манежі. Своїм запалом, рішучістю та впевненістю він надихав і… завжди надихатиме нас. Спочивайте з миром, людино зі сталі!” – йдеться в дописі на сторінці гуманістичного руху за права тварин UAnimals.

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