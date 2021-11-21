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Помер відомий кримський політик, рухівець Леонід Пілунський

21/11/2021 22:58

На 75-му році життя помер відомий кримський політик, рухівець, патріот України Леонід Пілунський.

Про це повідомив у фейсбуці його син, кінооператор Ярослав Пілунський.

За його словами, батько до останнього не покинув свій будинок у Севастополі та рідний Крим.

“Залишився на своїй землі не тільки в радості. Справжній кримчанин, який знав його від підземних надр та підводних течій до історії народів, що передаються з рук до рук. Серцем і любов’ю знав корінний народ Криму. Ми повернемося додому і здійснимо твою мрію – справедливий до людей та природи край, де дихається легко та вільно”, – написав Ярослав.

“Нетерпимий до побутової несправедливості, свою місію він ставив не менше ніж лицар всесвітньої справедливості. Вороги побоювалися чіпати батька, підозрюючи, що за ним стоїть впливова сила. А він сміявся піратським реготом кожної нової небезпеки для себе”, – додав син.

19 листопада Ярослав писав, що Леонід Петрович хворіє на COVID-19.

Леонід Пілунський народився 15 вересня 1947 року в Сімферополі.
У 1972 році закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за фахом “Судновий механік”. До 1984 року працював за фахом.
З жовтня 1984-го до квітня 1996 року працював на Державній телерадіокомпанії “Крим”, пройшовши шлях від спецкора до головного редактора.
У 1996-1998 роках — виконавчий директор Регіонального комітету Гельсінської Громадянської Асамблеї Криму.
З серпня 2000 до 2009 року очолював представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим.
У 2006 році був обраний депутатом Верховної Ради АРК п’ятого скликання від Народного руху України. Був заступником голови фракції “Курултай-Рух”.

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