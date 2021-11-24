Російські окупанти блокували роботу патрулів місії ОБСЄ біля Золотого, Станиці Луганської та Мирного

Фото: пресцентр ООС

Збройні формування Російської Федерації не пропустили патрулі СММ ОБСЄ в районі Золотого, біля Станиці Луганської та Молодіжного.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у середу, 24 листопада.

У районі Мирного зафіксовано дев’ять одиниць військової техніки збройних формувань РФ, розміщених з порушенням Мінських домовленостей.

Окупанти намагаються за будь-яку ціну приховати свої злочини в ОРДЛО від патрулів СММ ОБСЄ.

“Спостерігачі місії потерпають від свавілля окупантів навіть тоді, коли представники керованих Російською Федерацією угруповань беруть участь у переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи. Ба більше, безпідставно звинувачують українську сторону СЦКК в ігноруванні запитів на надання гарантій безпеки під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт”, – йдеться в повідомленні.

Так, 23 листопада у період між 09:45 і 10:00 патруль СММ, який прямував з підконтрольних урядові України районів, прибув приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення в районі Золотого з метою проїхати до тимчасово окупованих районів.

Дві особи збройних формувань РФ з нарукавними пов’язками з написом “СЦКК” не пропустили патруль місії, пославшись на “накази від своїх командирів”.

О 10:05 патруль змушений був покинути блокпост і повернутися на контрольовану урядом України територію.

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Цього ж дня о 10:59 на блокпості південніше мосту біля Станиці Луганської член збройних формувань РФ не пропустив спостерігача, який мав намір пройти у напрямку непідконтрольних урядові України районів, пославшись на “необхідність дозволу” від окупаційного керівництва. Об 11:00 патруль місії залишив цей район і повернувся до Станиці Луганської.

У період між 11:42 та 11:57 третій патруль СММ, який прямував із підконтрольних урядові України районів, прибув на блокпост на автошляху Т0504 орієнтовно за 1,5 км на південний захід від тимчасово окупованого Молодіжного. На блокпосту член збройних формувань РФ не пропустив патруль місії, пославшись на “накази від своїх командирів”. О 12:04 патруль залишив блокпост і повернувся на контрольовану урядом України територію.

Українська сторона СЦКК нагадує, що Рішення Постійної ради ОБСЄ №1117 передбачає забезпечення безпечного доступу місії по всій Україні. Необмежений і безумовний доступ до всіх районів.

Крім того, згідно з мандатом, місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

Однак, попри всі перешкоджання, патрулям СММ ОБСЄ вдалося виявити на тимчасово окупованій території дев’ять одиниць військової техніки збройних формувань РФ, розміщених із порушенням Мінських домовленостей.

Так, у зоні дій так званого 2-го армійського корпусу ЗФ РФ у районі Мирного було зафіксовано:

танки невизначеного типу — дві одиниці;

самохідні гаубиці невизначеного типу — сім одиниць.

Зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення з боку ЗФ РФ є черговим проявом агресивних намірів Російської Федерації. У той час, як підрозділи Збройних сил України дотримуються Мінських домовленостей.

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