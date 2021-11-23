СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Києва й області

Служба безпеки України запобігла масштабній схемі щодо незаконного заволодіння гідротехнічними спорудами і земельними ділянками державної та комунальної форми власності у столиці та Київській області.
Про це у вівторок, 23 листопада, інформує пресцентр СБУ.
“Скориставшись прогалинами в законодавстві, зловмисники у незаконно намагалися приватизувати “нічийні” гідротехнічні споруди та 12 земельних ділянок у столиці та околицях. Таким чином вони планували вивести з державної та комунальної власності майно на загальну суму понад 4,2 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, у 2018 році громадянин України звернувся з офіційним запитом про власність низки гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок.
Отримавши формальну відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, він узяв їх на “відповідальне зберігання”.
Згодом розпочав процедуру приватизації щодо зазначених об’єктів.
За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває слідство.
Нараз накладено арешт на майно та майнові права 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області.
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