СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Києва й області

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Служба безпеки України запобігла масштабній схемі щодо незаконного заволодіння гідротехнічними спорудами і земельними ділянками державної та комунальної форми власності у столиці та Київській області.

Про це у вівторок, 23 листопада, інформує пресцентр СБУ.

“Скориставшись прогалинами в законодавстві, зловмисники у незаконно намагалися приватизувати “нічийні” гідротехнічні споруди та 12 земельних ділянок у столиці та околицях. Таким чином вони планували вивести з державної та комунальної власності майно на загальну суму понад 4,2 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, у 2018 році громадянин України звернувся з офіційним запитом про власність низки гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок.

Отримавши формальну відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, він узяв їх на “відповідальне зберігання”.

Згодом розпочав процедуру приватизації щодо зазначених об’єктів.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває слідство.

Нараз накладено арешт на майно та майнові права 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області.

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