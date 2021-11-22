“Незаконне прокачування ігрових персонажів”: з’ясувалося, за що СБУ вилучила у Вінниці 3428 приставок PlayStation

На початку липня Служба безпеки України повідомила, що викрила “найбільшу майнінг-ферму” в Україні, яка перебувала у Вінниці. За даними відомства, в ній було задіяно майже 5000 одиниць комп’ютерної техніки, а щомісячна сума збитків, за попередніми даними, могла становити від 5 до 7 млн грн.

Як писали в СБУ, “ферму” створили жителі Києва та Вінниці. Вони використовували одне з колишніх складських приміщень “Вінницяобленерго” і нібито незаконно споживали електроенергію, і через це без світла могли залишитися цілі квартали міста.

Однак насправді виявилося, що потерпіла ІТ-компанія платила за електрику і займалася не майнінгом криптовалют, а “прокачуванням” ігрових персонажів на ігрових комп’ютерах. Однак підприємці досі не можуть повернути з СБУ частину вилученої комп’ютерної техніки.

Як з’ясувалося, крім іншого (відеокарт, процесорів), правоохоронці вилучили 3800 ігрових приставок. Про це пише видання dev.ua, котре спеціалізується на ІТ-галузі України.

Судячи з фотографій СБУ, це були PlayStation, що стоять рядами в підвальному приміщенні і, мабуть, підключені до мережі.

За даними українських нішевих ЗМІ про ІТ та технології, на таких приставках можна добувати криптовалюту, проте рентабельність цього — дуже сумнівна.

“Це могла бути, наприклад, ігрова ботоферма, яка займається видобутком ігрових ресурсів (внутрішньоігрової валюти або інших об’єктів) або ж прокачуванням персонажів в іграх за гроші”, – писала журналістка видання Ain.ua Майя Ярова.

Трохи пізніше на сайті компанії MMI Engineering з’явилося повідомлення про те, що на тлі скандалу з викриття найбільшої криптоферми України вона втратила майно на суму 30 млн грн. І була змушена призупинити свою діяльність.

“ММІ Engineering продовжує платити заробітну плату своїм працівникам. Ми дорожимо своєю згуртованою командою і дуже хочемо зберегти їх робочі місця. Однак впевненості в завтрашньому дні немає”, – говорилося в повідомленні.

Вилучене майно використовувалося ММІ Engineering “для тренування штучного інтелекту, комп’ютерного програмування та обслуговування комп’ютерних мереж”.

“У ММІ Engineering є всі необхідні договори з енергетичними компаніями АТ „Вінницяобленерго“ та ТОВ „Енера Вінниця“ щодо постачання електроенергії, вона справно сплачує за рахунками за спожиті послуги електропостачання за комерційним тарифом згідно з показниками лічильника”, – заявили в ММІ Engineering.

На сайті компанії зазначено, що закордонний холдинг Zafar Technology (ОАЕ) інвестував у розвиток компанії $3 млн.

ММІ Engineering найняла адвокатів і почалися судові розгляди. 18 серпня зняти арешт з приставок у Київському апеляційному суді не вдалося. Натомість арешт вдалося зняти у Печерському суді Києва 2 вересня.

“Те, що лічильники не були вилучені, свідчить про відсутність ознак несанкціонованого використання електроенергії”, – вказував адвокат.

Крім того, було заявлено, що в рамках кримінального провадження надавався дозвіл на проведення обшуку у ТОВ “Альфа-Енерджі”. Це компанія, у якої MMI Engineering орендує приміщення.

У визначеннях судів спливають більш точні описи вилученого обладнання:

Sony PlayStation 4 в кількості 3428 одиниць;

Microsoft Xbox Series S — 8 одиниць.

У вересні суд постановив повернути ці приставки. Однак крім них в ході обшуків були вилучені й інші залізяки. Зокрема, 101 світч HP, системні блоки, серверні стійки, кулери. 10 вересня адвокати MMI Engineering дістали відмову в Печерському суді на їх повернення. Та інших рішень у судовому реєстрі поки знайти не вдалося.

В принципі, як і невідомо, чи повернули правоохоронці приставки після вересневого визначення на користь MMI Engineering.

Розгляд у судах триває.

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