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На фронті за добу поранено двох військових, один з них – в тяжкому стані

23/11/2021 08:39

Упродовж минулої доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Лебединського окупанти відкривали вогонь два рази, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Кам’янки російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Павлополя противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий”, – інформують у штабі.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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