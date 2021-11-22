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У районі ООС російські окупанти поранили українського військового

22/11/2021 12:05

Російсько-окупаційні війська від початку доби понеділка, 22 листопада, тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це у зведенні інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

У напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний“, – йдеться в повідомленні.

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