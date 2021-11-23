Ляшко заявив про прискорення спаду нинішньої хвилі COVID-19

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про прискорення спаду нинішньої хвилі COVID-19.
Про це він заявив на брифінгу у вівторок, 23 листопада.
“Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду: -20% та -19% за тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: -3% за останній тиждень”, – цитує Ляшка “Інтерфакс”.
Ляшко також відзначив “початок розвантаження медичної системи”.
“Резерв вільних ліжок із киснем збільшився до 33,5 тисячі”, – сказав він.
Водночас Ляшко наголосив на необхідності збереження високих темпів вакцинації.
“Україна наближається до цілей Всесвітньої організації охорони здоров’я із вакцинації – 40% дорослого населення до кінця 2021 року”, – сказав він.
За словами міністра, Україна продовжує зберігати темпи вакцинації на рівні майже 250 тис. щеплень у середньому за добу.
Наразі вже 10 млн українців пройшли повний курс щеплення.
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