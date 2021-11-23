Гібридні сили РФ проводять військові навчання в ОРДЛО із залученням мобілізаційного резерву, – ГУР

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Головне управління розвідки України повідомляє, що Росія розпочала масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій у ОРДЛО.

Про це йдеться в пресрелізі розвідвідомства у вівторок, 23 листопада.

“Командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. 22 листопада 2021 року у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій”, – повідомляє ГУР.

У Міноборони додали, що контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Розвідники зазначають, що крім цього, проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.

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