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“Прагматичний позитив”: Резніков розповів, на що спрямована російська активність

23/11/2021 09:06

Сьогоднішня активність з боку РФ спрямована насамперед на дестабілізацію всередині України, країн НАТО та ЄС.

Таку точку зору озвучив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV у понеділок, 22 листопада.

“Мені здається, що сьогоднішня активність з боку РФ спрямована насамперед на кілька речей. Це дестабілізація всередині України, це дестабілізація всередині країн Альянсу, дестабілізація всередині країн ЄС. Тобто в такому розмежуванні, дестабілізації вони шукатимуть для себе прагматичний позитив”, – цитує міністра “Інтерфакс”.

Резніков нагадав, що провів зустрічі з міністрами оборони США та Великої Британії Ллойдом Остіном та Беном Воллесом. За його словами, Україна “спокійніше”, ніж вони, оцінює загрозу та ризики від дій РФ біля її кордонів.

“Можу вас запевнити, що і в наших оцінках, і у фактажі, який дає їхня розвідка порівняно з нашою розвідкою, ми абсолютно збігаємося. Можливо, трохи оцінка у нас різна. Я поясню в чому різниця – в тому, що ми більше, напевно, спокійно сприймаємо загрозу та ризики, тому що ми до цього вже звикли. Восьмий рік поспіль триває українсько-російська війна, тому всі факти збільшення кількості техніки вздовж наших кордонів для нас не є новиною, вони відбувалися кожні навчання, тренування, які проводили наші недружні сусіди”, – пояснив голова Міноборони.

Водночас Резніков назвав “позитивним моментом” те, що нарешті цивілізований Західний світ через свої ЗМІ “побачив”, що відбувається, і це, на його думку, посилює позицію України.

“Тобто готовність у них є, але я залишаю позитивну надію, що ухвалення рішення в Кремлі на це вторгнення не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є”, – додав він.

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