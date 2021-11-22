На активіста Ярослава Бондаренка, що вигукував “Ганьба!” Зеленському, хочуть скласти адмінпротокол

Громадський активіст і блогер Ярослав Бондаренко. Фото: Facebook

На громадського активіста і блогера Ярослава Бондаренка, який 21 листопада брав участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні й вигукнув поруч із президентом Володимиром Зеленським “Ганьба!” та “Ганьба малоросам і державним зрадникам!”, поліція хоче скласти адмінпротокол.

Про це активіст заявив у понеділок, 22 листопада, в ефірі телеканалу “Прямий”.

Бондаренко розповів, що поліція не зв’язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.

“Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь “кошмарення”. Коли я учора їхав з Банкової, то отримав такий “стабільний” дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано – говорили російською, номер прихований – “ми пропонуємо вам видалити ваш ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки”, – розповів він.

Того ж дня, як розповів Ярослав Бондаренко, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері.

Згодом, за його словами, поліція намагалася вдертися і до помешкання самої Цептун.

Водночас правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають.

Однак активіст наголосив, що має інформацію, мовляв, на нього хочуть скласти адмінпротокол за пости у фейсбуці і участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній президент Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував “Ганьба!”.

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