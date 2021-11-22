СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3340407 +7464
Летальні випадки:
81598 +326
Одужали:
2773490 +10540
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15557638 (+15526). Оновлено: 08:25 22.11.2021
Home / Україна / Політика / На активіста Ярослава Бондаренка, що вигукував “Ганьба!” Зеленському, хочуть скласти адмінпротокол

На активіста Ярослава Бондаренка, що вигукував “Ганьба!” Зеленському, хочуть скласти адмінпротокол

22/11/2021 12:47

На громадського активіста і блогера Ярослава Бондаренка, який 21 листопада брав участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні й вигукнув поруч із президентом Володимиром Зеленським “Ганьба!” та “Ганьба малоросам і державним зрадникам!”, поліція хоче скласти адмінпротокол.

Про це активіст заявив у понеділок, 22 листопада, в ефірі телеканалу “Прямий”.

Бондаренко розповів, що поліція не зв’язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.

“Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь “кошмарення”. Коли я учора їхав з Банкової, то отримав такий “стабільний” дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано – говорили російською, номер прихований – “ми пропонуємо вам видалити ваш ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки”, – розповів він.

Того ж дня, як розповів Ярослав Бондаренко, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері.

Згодом, за його словами, поліція намагалася вдертися і до помешкання самої Цептун.

Водночас правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають.

Однак активіст наголосив, що має інформацію, мовляв, на нього хочуть скласти адмінпротокол за пости у фейсбуці і участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній президент Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував “Ганьба!”.

Читайте також:
Десять днів на відставку Єрмака: ультиматум Зеленському й очікування “третього Майдану”

Унікальних переглядів: 115
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На активіста Ярослава Бондаренка, що вигукував “Ганьба!” Зеленському, хочуть скласти адмінпротокол

На громадського активіста і блогера Ярослава Бондаренка, який 21 листопада брав участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні й вигукнув поруч із президентом Володимиром Зеленським “Ганьба!” та “Ганьба...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse