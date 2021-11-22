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СБУ затримала одного з організаторів “референдуму” на Донеччині

22/11/2021 13:34

Служба безпеки затримала одного з організаторів “референдуму” на Донеччині 2014 року, який закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання до бойовиків “ДНР”.

Про це в понеділок, 22 листопада, інформує пресцентр СБУ.

Протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури разом зі спільниками.

Вони підбурювали людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів і громадських зібрань, закликали громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання до бойовиків “ДНР”.

Служба безпеки задокументувала факти їх провокаційних дій на території Великоновосілківського району.

Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини і тривалий час переховувався від правосуддя в тимчасово окупованій АР Крим.

У 2017 році слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України і оголосили у розшук.

Пізніше вони отримали інформацію, що зловмисник повернувся в особистих справах на підконтрольну Україні територію.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного і затримали його.

Досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності триває.

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