Начальника відділу поліції на Одещині викрили на хабарі в перший робочий день

Фото: пресслужба ОГП

На Одещині викрили на хабарі в чотири тисячі доларів начальника одного із відділів поліції головного управління Нацполіції.

Про це в понеділок, 22 листопада, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

За даними слідства, поліцейський, який раніше виконував обов’язки начальника відділу, в день призначення керівником одержав від громадянина кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів з переоформлення комбайнів.

Правоохоронця затримано під час передачі хабара. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Зловмиснику повідомлено про підозру відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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